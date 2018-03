Aktuelle Kommentare aus dem wikifolio-Universum. Mit Links zu den jeweiligen Depots, damit man sieht, wie erfolgreich die Kommentatoren mit ihren Einschätzungen sind und wie sich die genannten Inputs in die jeweiligen Strategien einordnen. Zu unserem eigenen Wikifolio geht es HIER Deutsche Pfandbriefbank -0.38% DOGA (DOGA1): EXIT (21.03. 09:05) >> mehr comments zu Deutsche Pfandbriefbank: www.boerse-social.com/launch/aktie/deutsche_pfandbriefbank Amazon 0.33% finelabels (FLB1899): Mein "fine-labels-berlin" Top-Performer Amazon wurde am Dienstag zum zweitwertvollsten börsennotierten Unternehmen in den USA und übertraf damit erstmals die Google-Muttergesellschaft Alphabet. Die Amazon-Aktie notierte 2,69 Prozent höher bei $ 1.586,51 US; die...

Den vollständigen Artikel lesen ...