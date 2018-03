TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG: TTL AG setzt weiteren Schritt ihrer Wachstumsstrategie um DGAP-News: TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG: TTL AG setzt weiteren Schritt ihrer Wachstumsstrategie um 21.03.2018 / 08:56 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. TTL AG setzt weiteren Schritt ihrer Wachstumsstrategie um - Erhöhung der Beteiligung an der GEG German Estate Group - Aufbau einer Mehrheitsbeteiligung wird angestrebt - Beteiligungsstrategie mit Fokus auf Gewerbeimmobilienmarkt München, 21.03.2018 Die TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG ("TTL AG") hat heute beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 14.133.333 auf EUR 15.774.667 aus genehmigtem Kapital zu erhöhen. Hierzu sollen 1.641.334 neue Stückaktien gegen Sacheinlage unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre an die AR Holding GmbH als Sacheinlegerin ausgegeben werden. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft muss der Kapitalerhöhung noch zustimmen, was voraussichtlich kurzfristig erfolgen wird. Die TTL AG erwirbt im Rahmen dieser Sachkapitalerhöhung eine direkte Beteiligung von 3,59 % an der Deutsche Immobilien Chancen Real Estate GmbH (DIC Real Estate GmbH). Zusammen mit den von ihr mittelbar gehaltenen Anteilen steigt der Anteil der TTL AG an der DIC Real Estate GmbH dadurch auf durchgerechnet 26,62 %. "Wir wollen ein relevanter Akteur im deutschen Gewerbeimmobilienmarkt werden. Unser Fokus liegt dabei auf dem Aus- und Aufbau einer strategischen Beteiligung an der GEG German Estate Group AG. Die heute beschlossene Kapitalmaßnahme bringt uns einen guten Schritt weiter auf unserem Weg dorthin. Weitere werden folgen", erklärt Theo Reichert, CEO der TTL AG. Die TTL AG ist nach Durchführung der Sachkapitalerhöhung über die DIC Real Estate GmbH mittelbar mit 19,96 % an der GEG German Estate Group AG ("GEG") beteiligt. Der Wert der Sacheinlage wurde mit rund EUR 5,74 Mio. bewertet. Der Ausgabebetrag der neuen Aktien in Höhe von EUR 1,- je Aktie übersteigende Wert der Sacheinlage soll der Kapitalrücklage der Gesellschaft zugeführt werden, die sich damit um rund EUR 4,1 Mio. erhöhen würde. Weitere Gesellschafter der GEG sind die Investmentgesellschaft Kohlberg Kravis Roberts & Co. (rd. 25 %) und die Deutsche Immobilien Chancen-Gruppe (rd. 50 %). Die GEG ist eine der führenden deutschen Investment- und Asset-Management-Plattformen im gewerblichen Immobilienbereich. Ihre Aktivitäten umfassen die Segmente Institutional Business, Projektentwicklungen und opportunistische Investments. Zu Projekten aus diesen drei Segmenten zählen u.a. Landmark-Immobilien wie der IBC Campus, das Luxushotel Villa Kennedy in Frankfurt, der Sapporobogen in München sowie Projektentwicklungen wie das Stadtquartier MainTor, der Global Tower oder der RIVERPARK Tower in Frankfurt, die Opera Offices in Hamburg sowie das Junges Quartier Obersendling in München. Seit ihrer Gründung im Jahr 2015 hat die GEG ihre "Assets under Management" auf 2,4 Mrd. Euro ausgebaut. Neben der GEG setzt die TTL AG mit der Deutsche Immobilien Chancen-Gruppe auf einen zweiten relevanten Wertstrom ihrer Beteiligungsstrategie. So ist sie mittelbar über den Ankeraktionär auch an der börsennotierten und im SDAX vertretenen DIC Asset AG beteiligt. Der Fokus der DIC Asset AG liegt ebenfalls auf Gewerbeimmobilien. Anders als die GEG agiert sie vorrangig als Bestandshalter. Das Unternehmen ist in allen wichtigen deutschen Märkten vertreten und betreut rund 180 Objekte mit einem Marktwert von rund 3,4 Milliarden Euro. Ansprechpartner für Investoren und Presse: Annette Kohler-Kruse Instinctif Partners Tel. +49 89 3090 5189-21 ir@ttl-ag.de presse@ttl-ag.de 21.03.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: TTL Beteiligungsund Grundbesitz-AG Theresienhöhe 28 80339 München Deutschland Telefon: +49 (0)89 381611-0 Fax: +49 (0)89 3915-92 E-Mail: ir@ttl-ag.de Internet: www.ttl-ag.de ISIN: DE0007501009 WKN: 750100 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service 666617 21.03.2018

