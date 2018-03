VAPIANO erweitert Vorstandsteam: Cornelius Everke wird ab 1. Mai COO des rasch wachsenden Fast Casual-Restaurant-Konzepts DGAP-News: VAPIANO SE / Schlagwort(e): Personalie VAPIANO erweitert Vorstandsteam: Cornelius Everke wird ab 1. Mai COO des rasch wachsenden Fast Casual-Restaurant-Konzepts 21.03.2018 / 09:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. VAPIANO erweitert Vorstandsteam: Cornelius Everke wird ab 1. Mai COO des rasch wachsenden Fast Casual-Restaurant-Konzepts Köln, 21. März 2018 - Der Aufsichtsrat der VAPIANO SE (ISIN: DE000A0WMNK9, Börsenkürzel: VAO) hat in seiner gestrigen Sitzung Cornelius Everke (53) mit Wirkung ab dem 1. Mai 2018 zum neuen Vorstandsmitglied der Gesellschaft bestellt und zum Chief Operating Officer (COO) berufen. In dieser Funktion wird Cornelius Everke die Segmente "Rest of Europe", "Rest of World" sowie weitere Zentralressorts verantworten und das aktuelle Vorstandsteam um Vorstandsvorsitzenden Jochen Halfmann und Finanzvorstand Lutz Scharpe ergänzen. Cornelius Everke verfügt über langjährige internationale Management-Erfahrung und bringt umfassende Kenntnisse im Bereich der System- und Verkehrsgastronomie mit. Der 1964 geborene Manager war zuvor insgesamt zehn Jahre in leitendenden Positionen bei der börsennotierten britischen SSP-Gruppe tätig. Bei dem weltweit tätigen Verkehrsgastronomie-Anbieter, der an Flughäfen, Bahnhöfen und Autobahnen neben den eigenen Marken auch das Geschäft für bekannte Gastronomiemarken wie beispielsweise Burger King, Gosch, Pizza Hut und Starbucks übernimmt, verantwortete er als CEO Central Europe das profitable Wachstum seines Verantwortungsbereichs. Er war in der DACH-Region, in Frankreich sowie den Benelux-Ländern für insgesamt rund 7.000 Mitarbeiter und einem Jahresumsatz von knapp 500 Mio. EUR verantwortlich. Vor seiner Tätigkeit bei der SSP-Gruppe war Cornelius Everke als Geschäftsführer von Starbucks für den Aufbau und die Leitung des Deutschlandgeschäfts zuständig. Mit der Erweiterung des Vorstands trägt die VAPIANO SE dem deutlich gewachsenen Geschäft Rechnung: "VAPIANO ist in einem starken Expansions- und Wachstumsmodus. Dementsprechend haben sich auch die Herausforderungen für den Vorstand deutlich erhöht. Mit Cornelius Everke haben wir die ideale Ergänzung des bestehenden Vorstandsteams gewinnen können und nun wieder ein dreiköpfiges Managementteam", erläutert Dr. Thomas Tochtermann, Vorsitzender des Aufsichtsrats. Vorstandschef Jochen Halfmann zur künftigen Zusammenarbeit: "Mit Cornelius Everke begrüßen wir einen international sehr renommierten Branchen-Experten in unseren Reihen. Ich bin überzeugt, dass wir mit unserem künftigen Vorstandsteam die sich uns bietenden Wachstumschancen optimal nutzen werden. Darauf freue ich mich." Über VAPIANO Die italienische Lifestylemarke VAPIANO begründete 2002 mit ihrem innovativen "Fresh-Casual-Dining-Konzept" eine neue Kategorie in der Systemgastronomie und kombiniert Elemente aus "Fast Casual" und "Casual Dining". Qualität, kompromisslose Frische der Zutaten und Transparenz sind die Basis des Restaurantkonzepts. In jedem VAPIANO werden Pasta, Pizzateige, Soßen, Dressings sowie Dolci täglich selbst hergestellt. Die Speisen werden vor den Gästen "à la minute" und nach den Wünschen der Gäste "customized" zubereitet. Zum Erfolgsrezept gehört auch das kosmopolitische Ambiente. Zur Kommunikation einladende lange Eichenholztische, ein hoch gewachsener Olivenbaum sowie ein gemütlicher Bar- und Loungebereich kennzeichnen das Wohlfühlambiente eines jeden VAPIANO. VAPIANO steht ferner für Selbstbestimmung und Individualität und so kann der Gast zwischen verschiedenen "guest journeys" wählen: der Gast entscheidet, ob er seine Speisen beim Vapianisti, am Terminal oder über die VAPIANO App bestellt und ob er diese über die Chipkarte oder die App bezahlt. Zudem bietet das Unternehmen erfolgreich in immer mehr Restaurants Take-Away- und Lieferservice-Dienste an, so dass der Gast VAPIANO "anytime, anyplace, anywhere" genießen kann. Von Hamburg aus verbreitete sich das Erfolgskonzept schnell in die ganze Welt: Zum 31. Dezember 2017 gehören 205 Restaurants in 33 Ländern auf fünf Kontinenten zum VAPIANO Netzwerk. Die VAPIANO Aktien (ISIN: DE000A0WMNK9) werden seit dem 27. Juni 2017 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Weitere Informationen finden Sie auf ir.vapiano.com. Investor Relations Kontakt: Dr. Andrea Rolvering Mobil: +49 151 5445 9750 Telefon: +49 221 67001 301 E-Mail: a.rolvering@vapiano.eu Finanz- und Wirtschaftspresse: Dariusch Manssuri, IR.on AG Mobil: +49 173 566 2776 Telefon: +49 221 9140 975 E-Mail: dariusch.manssuri@ir-on.com 21.03.2018 Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: VAPIANO SE Im Zollhafen 2-4 50678 Köln Deutschland Telefon: +49 (0) 221 67001-0 Fax: +49 (0) 221 67001-205 E-Mail: info@vapiano.eu Internet: www.vapiano.com ISIN: DE000A0WMNK9 WKN: A0WMNK Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 666509 21.03.2018

