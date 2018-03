Nachdem der Gründer und CEO von Gentex, Fred Bauer, sich zu Beginn dieses Jahres in den Ruhestand verabschiedete, steht seit kurzem seine Nachfolge fest. Steve Downing übernimmt das Amt des CEO sowie den Posten als President. Zum Chief Technology Office und Vice President of Engineering ernannte der Aufsichtsrat Neil Boehm. Die Posten des Vice President of Finance sowie Chief Financial Officer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...