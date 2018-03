Der Münchner Autobauer BMW will den Gewinn trotz weiter steigender Investitionen in neue Modelle und alternative Antriebe im laufenden Jahr auf dem Rekordniveau des Vorjahres halten. Vor Steuern solle der "Gewinn mindestens auf dem hohen Niveau des Vorjahres liegen", erklärte BMW-Finanzchef Nicolas Peter am Mittwoch auf der Bilanzpressekonferenz...

