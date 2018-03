München (ots) - Das weltweit größte berufliche Netzwerk LinkedIn veröffentlicht heute zum zweiten Mal die Liste der "Top Companies". Zu den beliebtesten Unternehmen bei deutschen LinkedIn-Mitgliedern gehören demnach McKinsey, Alphabet und Amazon, gefolgt von Huawei und der Boston Consulting Group. Die Auflistung der Top-25 erfolgt anhand mehrerer Faktoren: Die Reichweite von Unternehmen auf LinkedIn spielt hier ebenso eine Rolle wie das Interesse an deren Stellenangeboten, und die Dauer der Anstellung von Mitarbeitern. Auch die Qualität der Interaktionen von LinkedIn Mitgliedern mit den Inhalten, die Unternehmen auf LinkedIn teilen, fließt in die Gesamtwertung mit ein. LinkedIn und Microsoft wurden von der Auswertung ausgeschlossen.



"Jeden Tag tauschen sich Berufstätige auf LinkedIn über Nachrichten, Trends, Ideen oder Erfahrungen aus. Dieser Austausch ermöglicht es ihnen, sich über neue Jobs und andere Unternehmen zu informieren und neue Chancen zu ergreifen," sagt Jörg Bueroße, Redaktionsleiter Deutschland, Österreich und der Schweiz bei LinkedIn. "Für unsere Liste der Top Companies haben wir Milliarden von Interaktionen auf LinkedIn untersucht, um herauszufinden, für welche Unternehmen sich Arbeitnehmer am meisten interessieren. Wir möchten allen unseren Mitgliedern einen Einblick geben, bei welchen Unternehmen es sich lohnt, ihnen zu folgen, um etwas Interessantes zu erfahren oder dort sogar Jobchancen zu entdecken."



Die Top 25 Unternehmen in Deutschland



1. McKinsey 2. Alphabet 3. Amazon 4. Huawei 5. Boston Consulting Group 6. Salesforce 7. HERE Technologies 8. Merck Group 9. Deloitte 10. Zalando 11. Trivago 12. Apple 13. Nestle 14. Dell 15. Oracle 16. Altran 17. E-ON 18. BMW 19. Hugo Boss 20. Allianz 21. IBM 22. L'Oreal 23. Cisco 24. Adidas Group 25. Procter & Gamble



HERE Technologies



Ralf Herrtwich, SVP Automotive und Leiter des Berliner Standorts von HERE Technologies, sagt: "HERE Technologies verfolgt die Vision, eine autonome Welt zu ermöglichen - für alle und jeden. Ein solch ambitioniertes Ziel lässt sich nur mit erstklassigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erreichen, die unsere Unternehmenswerte jeden Tag bei ihrer Arbeit leben. Dazu gehört es, mutig, authentisch und aufrichtig zu sein, zurückzugeben, schnell zu lernen und gemeinsam zu gewinnen. Dafür wollen wir ihnen das bestmögliche Arbeitsumfeld bieten. Es freut uns als Arbeitgeber daher umso mehr, erneut zur LinkedIn-Liste der Top Companies in Deutschland zu gehören. Es ist für uns sowohl eine Bestätigung, als auch eine Motivation, uns auch weiterhin um die besten Talente zu bemühen, um mit ihnen gemeinsam die Zukunft zu gestalten."



Merck



Dietmar Eidens, Chief HR Officer bei Merck, sagt "LinkedIn bietet für uns als Wissenschafts- und Technologieunternehmen spannende Möglichkeiten, uns zu präsentieren und in Austausch mit aktuellen und potenziellen Mitarbeitern zu treten. Erneut eine der Top Companies zu sein freut uns und zeigt, dass es in dieser Community ein starkes Interesse an Merck als Arbeitgeber gibt."



Nestlé



"Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung "Top Companies" in Deutschland, denn sie zeigt, dass unsere starken Werte und positive Unternehmenskultur ein Arbeitsumfeld schaffen, in dem unsere Mitarbeiter gerne arbeiten," sagt Sarah Brekenkamp, Head of Talent & Recruiting bei Nestlé. "Mit vielfältigen Angeboten, wie zum Beispiel einer unternehmenseigenen Kita und Fitnessstudio möchten wir dazu beitragen, dass unsere Mitarbeiter Beruf und Privatleben optimal miteinander vereinbaren können."



Trivago



"Wir freuen uns unglaublich darüber, eine der LinkedIn Top Companies zu sein. Das zollt dem Enthusiasmus, mit dem unser Talents & Organization Team daran arbeitet, "Life at Trivago" jeweils bestmöglich für unsere Talente zu gestalten, großen Respekt," sagt Anna Drüing, Chief People Officer bei Trivago. "Allein im letzten Jahr sind wir sehr stark gewachsen und wir arbeiten hart daran, stetig neue Talente, die zu uns und unserer Kultur passen, zu finden. Über zwei Drittel unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommen nicht aus Deutschland, unsere Unternehmenssprache ist Englisch. Es ist eine ziemlich große Herausforderung, genau die richtigen Talente für ein Unternehmen zu finden, das zwar seinen Hauptsitz in Deutschland hat, aber auf internationalem Level rekrutiert. LinkedIn hat uns in dieser Mission maßgeblich unterstützt: Das berufliche Netzwerk ermöglicht es uns nicht nur, unsere Werte und Kultur authentisch abzubilden, sondern ist auch eine großartige Plattform, um mit Talenten aus aller Welt in Kontakt zu treten."



Mehr Informationen zu den Top Companies finden Sie im Blogpost von Jörg Bueroße, welcher unter diesem Link nach Aufhebung des Embargos verfügbar ist: http://lnkd.in/detopcompanies18



Bewerbungstipps und Bilder von HERE Technologies, McKinsey, Merck, Nestlé und Trivago finden Sie unter diesem Link: https://drive.google.com/open?id=1REyVs4K7DDtHitmwAaiWpP39YtqDP-J1



Über LinkedIn



LinkedIn vernetzt weltweit Fach- und Führungskräfte und hilft ihnen dabei, produktiver und erfolgreicher zu sein. Zudem verbessert das Karrierenetzwerk nachhaltig die Rahmenbedingungen für Personalsuche, Marketing und Vertrieb. LinkedIns Vision ist der Economic Graph, ein globales Netzwerk von qualifizierten Fachkräften, das jedem Mitglied neue Karrierechancen eröffnen kann. LinkedIn hat insgesamt mehr als 546 Millionen Mitglieder. In der Region Deutschland, Österreich und Schweiz erreichte LinkedIn im Dezember 2017 elf Millionen Mitglieder. 29 der 30 deutschen DAX-Unternehmen setzen auf LinkedIn-Produkte.



