Die Fashion- und Lifestylemarke Fossil präsentiert die neueste Sommer Kampagne 2018 mit einer Vielzahl an Models und Musikern. Wie im letzten Jahr stehen auch in 2018 Authentizität und kreative Persönlichkeiten aus der ganzen Welt im Fokus.



Ein besonderes Highlight ist in diesem Zuge die Einbindung von Izzy Bizu und Matt Hitt, die uns immer wieder inspirieren, neue Wege zu gehen, um den nächsten besonderen Moment zu erleben und große Träume zu haben.



Matthew Hitt ist in Wales aufgewachsen. Nachdem er seinen Abschluss in englischer Literatur an der Universität Cardiff gemacht hat, wurde er durch einen Model Agenten gescouted und ist 2011 nach New York gezogen. Kurz nachdem er in die Vereinigten Staaten gezogen ist, gründete er die Band "Drowners" und begann damit Songs einzuüben, die er in den Jahren zuvor geschrieben hatte. "Drowners" haben einige Monate später einen Plattenvertrag unterschrieben und veröffentlichten bisher einige Alben. Die Band hat bereits einige Tourneen in Europa und den USA gespielt mit Auftritten beim Coachella und Lollapalooza. Matthew Hitt schreibt kontinuierlich an neuen Songs und arbeitet als Model, während er in Chinatown, NYC lebt.



Izzy Bizu, eine Singer-Songwriterin, wurde liebevoll immer als skateboardende Soulsängerin aus Süd-London beschrieben. Izzys Talent wurde in der Schule entdeckt, als ein Lehrer ihre stimmlichen Möglichkeiten erkannte und sie ermutigte, ihre erste EP im September 2013 zu veröffentlichen. Ihr erstes Album folgte im September 2016 und im Dezember wurde sie als BBC Music's Introducing Artist of the Year ausgezeichnet. Damit hat sie bewiesen, dass sie zu den spannendsten Newcomern in Großbritannien gehört. Die Auszeichnung krönt ein herausragendes Jahr 2016 für Izzy, die ebenfalls für die MOBO Awards nominiert war, eine Brits Critics Choice Finalistin war und live auf BBC One beim Music Award aufgetreten ist. Ihr Cover von Edith Piafs "La Foule" war außerdem die BBC Hymne der UEFA Euro 2016.



Im Sommer 2017 durfte Izzy die US Stadion Tour von Coldplay eröffnen. Während der Tour sang Chris Martin "Someone That Loves You" mit Izzy bei ihrer eigenen Show in Miami, was zu einem riesigen Erfolg in den sozialen Medien wurde und Überlegungen über zukünftige Kollaborationen schürte. Überall wo Izzy auftritt, gewinnt sie die Herzen der Fans.



Izzy Bizu, die jetzt im Fokus von großen amerikanischen Meinungsmachern steht und bereits an ihrem nächsten Album arbeitet, freut sich auf die nächsten großen Schritte in 2018. Die Fossil Kampagne mit Izzy startet digital im April 2018.



"Wir befinden uns in einer spannenden Phase der Uhrenindustrie, mit so vielen neuen Marken und technologischen Fortschritten. Fossil war immer ein Vorreiter in der Uhrenwelt, mit Fokus auf den neuesten Innovationen und hat dabei nie die emotionale Verbindung, die jeder einzelne mit der Uhr hat, vergessen", sagte Adele Weber, Vice President der Marke Fossil. " In dieser Saison feiern wir Authentizität und optimistische Persönlichkeiten, die Innovationen annehmen und uns auf verschiedenen Ebenen inspirieren. Wir freuen uns sehr diese kreativen Persönlichkeiten in unserer Kampagne zu haben, da sie unsere Kollektion zum Leben erwecken."



Der renommierte Fotograf Billy Kidd hat die Kampagne in New York City geshooted. In einem Studio in New York City wurde die Kampagne in einem Stil fotografiert, der diese kreativen Persönlichkeiten in der authentischsten Art und Weise eingefangen hat. Die Kampagne, mit den neuesten Sommer 2018 Accessoires für Männer und Frauen, zeigt eine aufregende neue Richtung der Marke, die darauf reagiert wie der Kunde heute die Medien konsumiert. Die Sommer Kollektion besteht aus neuen Farben, modischen Uhren und Leder Designs, da Fossil weiterhin die traditionelle Uhr neu erfindet.



Die neuesten Hybrid Smartwatches von Fossil Q bestechen durch neue Stilrichtungen, wie ein rosè Meshband, einfache Zifferblätter und schmale Gehäuse. Für Männer sorgt die Fossil Q Machine für einen klassischen Look einer analogen Uhr mit der Funktionalität einer Smartwatch, während die neue Minimalist eher für einen cleanen Look steht.



Fossil ist eine amerikanische Uhren- und Lifestyle Marke, die ihre Inspiration aus allem Neugierigem zieht. Seit 1984 arbeiten wir kreativ zusammen, um ein authentisches Design, Handwerkskunst und Storytelling zu verbinden. Fossil bietet Uhren, Taschen, Schmuck, Brillen und Wearables an. Mit mehr als 400 Retail Stores, 4.000 Wholesalern und 13.000 Mitarbeitern weltweit führt unsere Leidenschaft und Neugierde uns dazu, uns immer wieder zu fragen, "was kommt als nächstes"?



