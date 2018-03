Berlin (ots) - Marley Spoon, das beliebte deutsche Kochbox-Unternehmen gibt die Zusammenarbeit mit AmazonFresh bekannt.



Über AmazonFresh sind ab sofort acht verschiedene Marley Spoon Kochboxen mit jeweils einem Gericht für zwei Personen erhältlich. Alle Rezepte werden mit regionalen, marktfrischen Zutaten in den richtigen Mengen geliefert. Damit öffnet sich Marley Spoon für die taggleiche und Folgetag-Lieferung und bietet eine praktische Dinner-Lösung für Kunden, die ihre Kochbox lieber spontan bestellen möchten.



"Wir setzen einen neuen Standard in der Kochbox-Industrie, in dem wir flexible Lieferoptionen und eine große Auswahl an Gerichten anbieten.", sagt CEO und Gründer Fabian Siegel. "Diese Partnerschaft schafft zusätzliche Flexibilität für Konsumenten, die mit einer Kochbox ihre tägliche Essroutine erleichtern möchten, entweder für einen einzelnen Abend oder für mehrere Mahlzeiten in der Woche."



Bestellung und Lieferung



Bestellbar sind die Kochboxen mit genau portionierten, marktfrischen Zutaten und einfachen, bebilderten Rezeptanleitungen zunächst in Berlin, Potsdam, Hamburg und München. Für die Lieferung sind Zwei-Stunden-Fenster wählbar, die taggleiche Lieferung ist weitestgehend für Bestellungen bis 12 Uhr mittags möglich. Mit AmazonFresh können Kunden die Bestellung der Marley Spoon Box mit ihrem Lebensmittel- oder sonstigen Einkäufen nahtlos kombinieren, um den hektischen Alltag wesentlich zu erleichtern.



Rezepte



Acht verschiedene Rezepte werden sechs Wochen lang erhältlich sein, bevor sie durch acht neue Gerichte ersetzt werden. Die ersten Rezepte beinhalten Marley Spoons Kundenlieblinge, wie Steak Frites mit Salat und Schnittlauchbutter, Hähnchen-Korma-Curry mit Kichererbsen und Kartoffeln oder Rote Beete-Risotto mit Ziegenkäse und Rucola und wurden für einfaches, schnelles Kochen für jeden Tag kreiert.



Prime-Mitglieder können sich unter www.amazon.de/fresh für eine 30-tägige Probemitgliedschaft anmelden. Nach der kostenlosen Probemitgliedschaft zahlen Prime-Mitglieder 9,99 EUR/Monat für AmazonFresh.



OTS: Marley Spoon GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/129242 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_129242.rss2



Pressekontakt: Rose McCullough rose.mccullough@marleyspoon.com