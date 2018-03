Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-03-21 / 09:44 *A Small World AG* *WKN: A2JE3W / ISIN: CH0404880129 * Empfehlungskurs: 12,40 CHF Kursziel: 26 CHF *Strong Buy* Exzellente Social Media Opportunities mit hohem Upside Potential sind nicht oft anzutreffen. Mit A Small World dürfte uns ein Wert entgegentreten, der das Zeug hat, zumindest auch in kurzer Zeit einen Kursgewinn von 200-300% einfahren zu können. Ich gehe nach Sichtung der Unternehmenszahlen und des Businessplans für die nächsten Monate davon aus, dass hier eine Marktbewertung von 500 Mio EUR (aktuell rund 90 Mio EUR) und mehr realistisch sind. Als erstes Social-Media-Unternehmen geht das bislang privat geführte Unternehmen «A Small World» (ASW) an die Schweizer Börse und nimmt parallel auch ein Dual Listing in Frankfurt auf. Deutsche Investoren können diesen Wert also ab heute problemlos handeln. *Netzwerk für Wohlhabende expandiert* Die Zielgruppe der Gesellschaft sind wohlhabende Persönlichkeiten, die gerne reisen, feiern und sich bei exklusiven Veranstaltungen treffen - sogenannte Weltbürger zwischen 25 und 45 Jahren. Seine Marktchancen sieht das Netzwerk für Reiche bei 20 Millionen potenziellen Mitgliedern in den 100 wichtigsten Städten weltweit. Das sind natürlich nur die obersten zehn Prozent der Einkommen. Und Mitglied werden die meisten nur auf Einladung, auch wenn man betont, dass man nicht elitär sei und niemanden diskriminieren werde. Der Börsengang erhöht den Handlungsspielraum des Unternehmens und verschafft ASMALLWORLD zusätzliche strategische Flexibilität für M&A-Transaktionen. Im Geschäftsjahr 2017 steigerte ASMALLWORLD die Anzahl seiner Mitglieder um 27% auf 28500, den Umsatz pro Mitglied um 17% auf CHF 198 und den Gesamtumsatz um 21% auf CHF 5.0 Millionen. Das Unternehmen ist derzeit schuldenfrei. ASMALLWORLD rechnet für das Geschäftsjahr 2018 mit einer Zunahme der Mitgliederanzahl um 20 bis 25% und einer Umsatzsteigerung um 30 bis 40%. Die Ziele sind also ambitioniert. In den kommenden vier Jahren will das Netzwerk auf 100'000 Mitglieder wachsen und seinen Umsatz auf 20 Millionen Franken gegenüber heute vervierfachen. Dazu setzt ASW, das sich als globales Unternehmen mit Schweizer Wurzeln sieht, auf Wachstum durch Zukauf. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Reisebranche, die «A Small World» vergangenes Jahr für sich entdeckt hat. *Listing garantiert zusätzliche Spielräume* Das Listing in der Schweiz ist ein weiterer Meilenstein für das Unternehmen. Die Gesellschaft ist gut aufgestellt, um auch künftig überdurchschnittlich zu wachsen und die Mitgliederanzahl und den Umsatz substanziell zu steigern. Das private internationale soziale Netzwerk mit derzeit 28'500 Mitgliedern ist die Hauptaktivität der ASMALLWORLD AG mit Sitz in Zürich. ASMALLWORLD erzielt Einnahmen primär über Mitgliedergebühren (Jahresgebühr von CHF 100 für ASMALLWORLD und CHF 2'400 für The World's Finest Clubs) und weiteren Serviceleistungen für die Mitglieder. Die aktuelle Mitgliederstruktur ist attraktiv: durchschnittlich 37 Jahre alt, weltoffene und reiseaffine Menschen, erlebnisorientiert. 55% der bestehenden Mitglieder stammen aus Städten in Europa, 22% aus Nordamerika und 23% aus übrigen Ländern. *Höchster Umsatz pro Mitglied im Wettbewerbsvergleich:* ASMALLWORLD erzielt einen weit höheren Umsatz pro Mitglied (ARPU - Average Revenue Per User) im Vergleich mit anderen Social-Media-Unternehmen. Mit dem im Geschäftsjahr 2017 erwirtschafteten ARPU von CHF 198 übertraf ASMALLWORLD LinkedIn (CHF 33.0), Facebook (CHF 18.9) oder Twitter(CHF 7.2) und Snapchat (CHF 4.2) deutlich. Die weitere Wachstumsstrategie ist über eine bereit gestellte Kreditlinie über CHF 5 Millionen der Ankerinvestorin ASW Capital AG finanziert. *Strategie 2022: Umsatzsteigerung um 30% pro Jahr anvisiert * Mit ihrem skalierbaren Geschäftsmodell verfügt die ASMALLWORLD AG über attraktive Wachstumsperspektiven. Vier Wachstumsinitiativen tragen dazu bei: Erhöhte Durchdringung in den Kernmärkten (Top 30 Städte), geografische Expansion in neue Städte rund um den Globus, Einführung von Premium-Mitgliedschaften Ausbau der Serviceleistungen. *Reiselustige und kaufkräftige Weltbürger* Die Mitglieder des «digitalen Country Clubs», wie sich ASW selbst bezeichnet, geniessen neben dem Zugang zum Netzwerk und den Events auch die Möglichkeit diverser Partnerangebote, beispielsweise der Hotelgruppe Mandarin Oriental oder der Autovermietung Sixt. Dafür zahlen sie derzeit einen Jahresbeitrag von 100 Franken. Man organisiert zum Beispiel Wochenenden in Gstaad und St. Tropez. Seit 2017 bietet ASW auch massgeschneiderte Reisen ab 10'000 Franken an. Das Reisebusiness hat sich als besonders lukrativ erwiesen, denn gerade in diesem Bereich wollen die Unternehmer in den kommenden vier Jahren expandieren. Als gehobener Reiseveranstalter stellt ASW seinen Mitgliedern individuelle Reisepakete von Flugbuchungen, über die Vermietung von Ferienvillen und privaten Yachtcharters zusammen. Dafür soll es künftig neben der einfachen auch eine Premium-Mitgliedschaft zu einem höheren Preis speziell für den Reisebereich geben. *Privilegien für eine weltweit wachsende Klientel* ASW definiert sich demnach als globale Gemeinschaft, in der die solventen Mitglieder ihre Leidenschaft für das gute Leben teilen. Damit ist selbstverständlich ein privilegierter Status verbunden, der die Kundschaft von anderen sozialen Netzwerken bewußt trennt. Man verbindet die Traditionen eines Country Clubs mit der Kraft einer digitalen Plattform, um zahlende Mitglieder online zu verbinden. Die Exklusivität der Mitgliedschaft und damit der Mehrwert für das Klientel wird somit gewahrt. Für eine kleine Gebühr von CHF 100 pro Jahr können die Abonnenten: Auf eine private Gemeinschaft gleichgesinnter Mitglieder zugreifen jedes Jahr mehr als 1000 exklusive Veranstaltungen besuchen sich vertrauenswürdige Insider-Tipps holen und anspruchsvolle Gespräche führen erstklassige Privilegien durch das renommierte Partnernetzwerk genießen Die Mitgliedschaft erfordert eine Einladung von einem bestehenden Mitglied oder eine Genehmigung durch den Internationalen Mitgliedschaftsausschuss Im Servicepaket ist die Worlds Finest Clubkarte enthalten, die den Besitzern Zutritt zu den 200 luxuriösesten Nachtclubs auf der ganzen Welt verschafft. Kunden steht VIP-Zugang offen und es wird ein Concierge-Service für die Tischreservierung angeboten. Mit einem starken Netzwerk von weltweiten Partnern liefert A Small World unvergessliche Reisen und Erlebnisse für die Kundschaft. Adressat soll ein international stark wachsendes Publikum sein, das urban geprägt ist und auf Grund finanzieller Sorgenfreiheit die Lebenslust gegenüber dem spießigen Flair von Immobilien und Sicherheit priorisiert. Es besteht für mich kein Zweifel daran, dass dieses Segment extremes Potential besitzt und A Small World hier glänzend aufgestellt ist. *Großartiges Managementboard * Das Management um Nestle-Erbe und Bonvivant Patrick Liotard-Voigt versammelt Köpfe mit hoher Expertise. Beispielsweise Jan Luescher, der bei der Unternehmensberatung McBain für M&A tätig war. Oder auch Michael Manz, der Hotelier, dem das Ritz Carlton in Genf gehört, ebenso wie Ex-Börsen CEO Luca Schenk. Die LIFESTYLE Aktie 2018 hat immenses Vervielfachungspotenzial und dürfte unmittelbar in den Tagen nach dem Listing massiv zulegen. 10 Gründe für einen Einstieg in A Small World: Anleger profitieren in dieser Woche vom Listingeffekt an der Frankfurter/Schweizer Börse Immenses Upside Potential Schlüssiges Expansionskonzept Hervorragendes Managementboard Ausgezeichnetes Marktumfeld- Segment wächst Gesellschaft konnte Umsatz erheblich steigern Keine ernstzunehmenden Wettbewerber Gut durchfinanziertes Portfolio Zusätzliche strategische Flexibilität durch Kotierung Akquisitionen geplant *Disclaimer / Impressum:* Die Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen, die Deutscher Investorenbrief auf seinen Webseiten und in seinen Newslettern veröffentlicht, stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelten Notierungen noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet. Dennoch ist die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der Ausführungen bzw. der Aktienbesprechungen für die eigene Anlageentscheidung möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Wir geben zu bedenken, dass Aktieninvestments ausnahmslos mit Risiko verbunden sind. Jedes Geschäft mit Optionsscheinen, Hebelzertifikaten oder sonstigen Finanzprodukten ist sogar mit äußerst großen Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten, im schlimmsten Fall zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals kommen. Bei derivativen Produkten ist die Wahrscheinlichkeit extremer Verluste mindestens genauso hoch wie bei SmallCap Aktien, wobei auch die großen in- und ausländischen Aktienwerte schwere Kursverluste bis hin zum Totalverlust erleiden können. Jeglicher Haftungsanspruch auch für ausländische Aktienempfehlungen,

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

March 21, 2018 04:44 ET (08:44 GMT)