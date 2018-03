FinLab AG: FinLab AG und Block.one legen gemeinsam einen 100-Millionen-Dollar Fonds auf, um die Entwicklung von EOS.IO-Projekten in Europa zu beschleunigen DGAP-News: FinLab AG / Schlagwort(e): Kooperation/Fonds FinLab AG: FinLab AG und Block.one legen gemeinsam einen 100-Millionen-Dollar Fonds auf, um die Entwicklung von EOS.IO-Projekten in Europa zu beschleunigen 21.03.2018 / 10:15 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Frankfurt am Main, Deutschland/Grand Cayman, Cayman Islands, den 21.03.2018 - Block.one, der Entwickler der führenden Blockchain-Software EOS.IO, und FinLab AG (WKN 121806 / ISIN DE0001218063 / Tickersymbol: A7A.GR), einer der ersten und größten Company Builder und Investoren in Europa mit Fokus auf Financial Services Technologies ("fintech"), geben heute die Unterzeichnung einer Absichtserklärung zur Gründung und Kapitalisierung eines neuen Fonds in Höhe von 100 Millionen US-Dollar (81 Millionen Euro) bekannt, der strategische Investitionen in ganz Europa in Projekte, die auf der Open-Source-Blockchain-Software EOS.IO aufbauen, tätigen wird. "Die Blockchain-Software EOS.IO mit ihrem DPOS-Ansatz (Delegated Proof of Stake) hat gezeigt, dass durch sie die Geschwindigkeit und Ausfallsicherheit, mit der Blockchain-Netzwerke arbeiten und skalieren, erheblich verbessert wurde", sagt Stefan Schütze, Mitglied des Vorstands von FinLab. "FinLab ist hoch erfreut, mit dem Unternehmen, das hinter dieser grundlegenden Innovation steht, zusammenzuarbeiten und die Entwicklung von Projekten zu fördern, die durch die EOS.IO-Software ermöglicht werden. "Wir freuen uns sehr, mit der FinLab AG, einem führenden europäischen Technologie-Investor, zusammenzuarbeiten, um die globale Reichweite unseres EOS VC Programms zu erweitern", sagte Brendan Blumer, CEO von Block.one. "Wir sind davon überzeugt, dass die Open-Source-Software EOS.IO von Grund auf neue "community"-basierte Geschäftsmodelle ermöglicht und wir sind weiterhin bestrebt, in diese Zukunftsunternehmen zu investieren." Dies ist der dritte EOS.IO-Fonds, der im Rahmen des EOS VC-Partnerprogramms seitens block.one angekündigt wurde, nachdem bereits mit "Tomorrow Blockchain Opportunities", verwaltet von Derek Rundell von Eric Schmidts TomorrowVentures, und Galaxy Digital, verwaltet von Mike Novogratz, entsprechende EOS VC Fonds aufgelegt worden sind. Block.one hat sich im Rahmen ihres VC Programmes zum Ziel gesetzt, 1 Milliarde US-Dollar in Partnerschaften mit führenden Risikokapitalgebern zu investieren, um die Entwicklung der EOS.IO Software zu unterstützen. Das EOS VC-Programm investiert in Entwickler und Unternehmer, die die EOS.IO-Software nutzen. Mehr Informationen hierzu können unter der Adresse vc@block.one abgefragt werden. Über EOS.IO Die EOS.IO-Software stellt eine Blockchain-Architektur vor, die die horizontale Skalierung dezentraler Anwendungen ermöglicht (die "EOS.IO-Software"). Die Software bietet Konten, Authentifizierung, Datenbanken, asynchrone Kommunikation und die Planung von Anwendungen über mehrere CPU-Kerne und/oder Cluster. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://eos.io Über die FinLab AG: Die börsennotierte FinLab AG (WKN 121806 / ISIN DE0001218063 / Tickersymbol: A7A) ist einer der ersten und größten auf den Financial Services Technologies ("fintech") Bereich fokussierten Company Builder und Investoren in Europa. Der Schwerpunkt von FinLab ist die Entwicklung deutscher fintech-Start-up-Unternehmen sowie die Bereitstellung von Wagniskapital für deren Finanzbedarf, wobei jeweils eine langfristige Beteiligung und Begleitung der Investments angestrebt wird. Darüber hinaus investiert FinLab global im Rahmen von Venture-Runden in fintech-Unternehmen, vor allem in den USA und in Asien. Pressekontakt: FinLab AG investor-relations@finlab.de www.finlab.de Telefon: +49 (0) 69 719 12 80 - 147 21.03.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: FinLab AG Grüneburgweg 18 60322 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: +49 (0)69 719 12 80 - 0 Fax: +49 (0)69 719 12 80 - 011 E-Mail: investore-relations@finlab.de Internet: www.finlab.de ISIN: DE0001218063 WKN: 121806 Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 666643 21.03.2018

