Die britische Investmentbank HSBC hat BBVA von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 8,00 auf 7,90 Euro gesenkt. Das Wachstum der spanischen Bank auf den Märkten Mexiko und Türkei gleiche ungünstige Wechselkurseinflüsse mehr als aus, schrieb Analyst Iason Kepaptsoglou in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Konjunkturelle und politische Bedenken seien überzogen. Die Konjunktur und die Branchentrends im Heimatland wirkten positiv, das finde sich jedoch in den Konsensprognosen bereits größtenteils wieder./bek/la Datum der Analyse: 21.03.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0014 2018-03-21/10:30

ISIN: ES0113211835