Die Steinhoff-Aktie kennt seit dem Abstieg in den SDax nur noch einen Weg: Abwärts! Nach einem Minus von 5,3% am 19.03. und -6,0% am 20.03. geht es heute nochmal um rund 7% in den Keller auf ein neues Allzeit-Tief. Auf Monatssicht müssen Aktionäre des angeschlagenen Möbelkonzerns einen Kursverlust in Höhe von fast 40% verbuchen (6-Monats-Verlust: -94%). Die Poco-Mutter Steinhoff...

Den vollständigen Artikel lesen ...