Die SAF-HOLLAND S.A. (ISIN: LU0307018795) baut ihre Präsenz im stark wachsenden indischen Transportmarkt schlagartig aus und übernimmt 100 % der Anteile an der

York Transport Equipment (Asia) Pte. Ltd. ("York") mit Hauptsitz in Singapur. York und seine Tochtergesellschaften ("York Gruppe") gelten als einer der führenden Anbieter für Trailer-Achs- und Federungssysteme in Indien und vertreiben ein breites Spektrum an Komponenten für Lkw und Trailer in der gesamten APAC Region.

SAF-HOLLAND hat am 21. März 2018 mit TRF Singapore Pte. Ltd. und TRF Holdings Pte. Ltd. Limited, eine Vereinbarung unterzeichnet, den Hersteller von Achs- und Federungssystemen York Transport Equipment (Asia) Pte. Ltd. zu übernehmen. TRF Singapore Pte. Ltd. und TRF Holdings Pte. Ltd. haben dem Verkauf von 100% der York-Anteile an die SAF-HOLLAND GmbH zugestimmt. Der Kaufpreis für York liegt inklusive übernommener Verbindlichkeiten bei rund 33 Mio. Euro. SAF-HOLLAND finanziert die Übernahme vollständig aus vorhandenen Barmitteln. Für die ersten zwölf Monate nach dem Vollzug der Transaktion erwartet der SAF-HOLLAND Konzern einen Umsatzbeitrag von rund 50 Mio. Euro bei einer bereinigten EBIT-Marge im mittleren einstelligen Prozentbereich. Im Rahmen der Integration der York-Gruppe in den SAF-HOLLAND Konzern soll die EBIT-Marge in den kommenden Jahren schrittweise in Richtung ...

