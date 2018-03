Die drei Unternehmen vereinen 300 Jahre Innovation und Know-how mit dem größten globalen Netzwerk zuverlässiger Installateure in der Branche. Die Partnerschaft dient der verstärkten Vernetzung intelligenter Hausautomation mit effizienten Produktlösungen, die leicht und schnell installiert und perfekt aufeinander abgestimmt sind. Bis 2022 rechnet das Marktforschungs-unternehmen Frost & Sullivan in Europa mit einem zweistelligen Wachstum für den Bereich "Hausautomatisierungssysteme". Für viele gilt Konnektivität aber als zu kompliziert und unzuverlässig, mit Mängeln was Interoperabilität sowie Kundenservice anbelangt. Auch die Qualität der Installation stellt ein Problem dar, speziell wenn die nötige Qualifikation fehlt. Der Heizungsspezialist Danfoss, der Antriebs- und Steuerungs-hersteller Somfy sowie der Elektrotechnik-Konzern Schneider Electric sind überzeugt, dass große Industrieunternehmen gemeinsam Konnektivität beschleunigen und effiziente, vernetzte Lösungen entwickeln müssen. Durch ihre Partnerschaft bringen diese drei weltweit führenden ...

