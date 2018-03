Unterföhring (ots) - Mit sehr guten 6,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigem Zuschauern überzeugt "Achtung Abzocke - Wie ehrlich sind Deutschlands Handwerker?" mit Peter Giesel am Dienstagabend bei kabel eins. Auch der Tagesmarktanteil kann sich sehen lassen: Er lag bei guten 5,2 Prozent.



*Basis: alle Fernsehhaushalte Deutschlands (integriertes Fernsehpanel D + EU) Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK / TV Scope / ProSiebenSAT.1 TV Deutschland Research Erstellt: 21.03.2018 (vorläufig gewichtet: 20.03.2018)



