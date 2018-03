Original-Research: Grand City Properites - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Grand City Properites

Unternehmen: Grand City Properites

ISIN: LU0775917882

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: BUY

seit: 21.03.2018

Kursziel: 27,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu GRAND CITY

Properties S.A. (ISIN: LU0775917882) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin

bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 26,00 auf

EUR 27,00.

Zusammenfassung:

Der Jahresbericht bestätigt unsere Ansicht, dass Grand City Properties auch

in der reifen Phase des Wohnimmobilienzyklus für weiteres Wachstum gut

aufgestellt ist. Die Jahresergebnisse zeigten solides Umsatz- und

Ertragswachstum. Die Kaltmieteinnahmen stiegen 15% J/J auf EUR328 Mio. und

das FFO 1 kletterte 11% J/J auf EUR178 Mio. Das Wachstum wurde hauptsächlich

durch operative Verbesserungen getrieben, während der Portfolioausbau die

ersten erworbenen Wohneinheiten in London umfasste. Getrieben von

like-for-like Kaltmietwachstum >3% und selektiver Portfolioerweiterung

sieht das Management das FFOPS 1 in diesem Jahr zwischen EUR1,19 - EUR1,22.

Unser aktualisiertes Bewertungsmodell ergibt nun ein Kursziel von EUR27

(zuvor: EUR26). Unsere Empfehlung bleibt bei Kaufen.

First Berlin Equity Research has published a research update on GRAND CITY

Properties S.A. (ISIN: LU0775917882). Analyst Ellis Acklin reiterated his

BUY rating and increased the price target from EUR 26.00 to EUR 27.00.

Abstract:

Full year reporting confirms our view that Grand City Properties is well

positioned to prosper in the late cycle residential market. Full year

results showed solid top line and earnings growth. Net rent rose 15% Y/Y to

EUR328m and FFO 1 increased 11% Y/Y to EUR178m. Growth was chiefly driven by

operational improvements, while portfolio expansion included the first

units acquired in London. Management guide for FFOPS 1 of EUR1.19 - EUR1.22

this year spurred by >3% like-for-like rental growth and opportunistic

portfolio expansion. Our updated valuation model yields a price target of

EUR27 (old: EUR26). We reiterate our Buy rating.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses

siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/16231.pdf

ISIN LU0775917882

AXC0147 2018-03-21/11:31