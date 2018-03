Liebe Trader,

Das im Automotive-Segment tätige Unternehmen Grammer hat am Mittwoch Zahlen zum abgelaufenen Jahr 2017 vorgestellt und konnte dabei Rekordwerte einfahren. Die Prognose für 2018 kann sich aber auch sehen lassen, der Konzern peilt weiteres Wachstum bei Umsatz und Profitabilität an. Aktionäre zeigten sich zu Beginn des Handels ebenfalls erfreut und hievten die Aktie an die Marke von rund 50,00 Euro aufwärts. Doch hier liegen bereits eine Hand voll größerer Hürden für das Wertpapier vor, die für ein weiteres Kaufsignal erst noch überwunden werden müssen. Übergeordnet beherrscht seit den Verlaufshochs aus April 2017 bei 61,95 Euro aber noch ein intakter Abwärtstrend innerhalb einer groben Seitwärtsbewegung das Kursgeschehen bei Grammer. Dennoch präsentieren sich die kurzfristigen Long-Chancen recht zuversichtlich.

Long-Chance:

Der kleine Kurssprung von Mittwoch früh könnte in den kommenden Tagen als Anlass für weitere Zukäufe von Bullen genommen werden und das Wertpapier von Grammer zunächst an die Abwärtstrendkanalbegrenzung um grob 52,50 Euro heranführen. Aber erst ein nachhaltiger Ausbruch mindestens über 53,00 Euro kann weiteres Kurspotenzial in Richtung der Januarhochs bei 55,10 Euro freisetzen und hierdurch auch den vorliegenden Abwärtstrend knacken. Eine Verlustbegrenzung ist nicht zu vernachlässigen und noch unter dem Niveau von 48,32 Euro anzusetzen, falls ein direktes Engagement angestrebt wird. Merklich eintrüben dürfte sich das Chartbild bei Grammer aber erst unterhalb von grob 47,00 Euro, in diesem Fall müssten kurzfristige Rücksetzer auf rund 45,00 Euro einkalkuliert werden, darunter könnte es sogar noch einmal auf die Verlaufstiefs aus Anfang 2017 bei 40,47 Euro abwärts gehen.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 50,00 Euro

Kursziel: 52,50 / 55,10 Euro

Stop: < 48,32 Euro

Risikogröße pro CFD: 1,68 Euro

Zeithorizont: 1 - 3 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Grammer AG; Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 50,00 Euro; 10:50 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

