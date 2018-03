adesso als Deutschlands bester Arbeitgeber unter den Großunternehmen in der ITK-Branche ausgezeichnet / Deutschlands Beste Arbeitgeber 2018 - Great Place to Work DGAP-News: adesso AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Studienergebnisse adesso als Deutschlands bester Arbeitgeber unter den Großunternehmen in der ITK-Branche ausgezeichnet / Deutschlands Beste Arbeitgeber 2018 - Great Place to Work 21.03.2018 / 12:04 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. adesso als Deutschlands bester Arbeitgeber unter den Großunternehmen in der ITK-Branche ausgezeichnet / Deutschlands Beste Arbeitgeber 2018 - Great Place to Work(c) Der IT-Dienstleister adesso AG wurde beim Wettbewerb "Great Place to Work(c)" erneut als bester Arbeitgeber in Deutschland in der ITK-Branche ausgezeichnet (Kategorie: Über 1.000 Mitarbeitende). Gestern Abend wurden in München die Preise im Branchenwettbewerb vergeben. Im branchenübergreifenden Firmenranking, an dem sich rund 740 Unternehmen aller Größen und Branchen beteiligt hatten, kam adesso bundesweit auf den 4. Rang in der Größenklasse 501 bis 2000 Mitarbeiter. adesso kann nach dem Jubiläumsjahr 2017 mit seinem 20-jährigen Firmenbestehen erneut die Korken knallen lassen und die Platzierung beim Great-Place-to-Work-Wettbewerb feiern. In der Größenklasse "Über 1.000 Mitarbeitende" wurde adesso als bester Arbeitgeber in der ITK-Branche in Deutschland ausgezeichnet (1. Platz). Im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung in München nahm Kristina Gerwert, Leiterin Human Resources bei adesso, gestern Abend das begehrte Gütesiegel entgegen: "Wir fühlen uns durch diese Auszeichnung in unserer Unternehmenskultur bestätigt. adesso ist im letzten Jahr mit rund 430 Neueinstellungen so stark gewachsen wie noch nie zuvor. Das hervorragende Abschneiden bestätigt uns auch darin, dass die Einbindung der neuen Kolleginnen und Kollegen reibungslos gelungen ist und wir Werte wie Respekt, Wertschätzung und Anerkennung mit unseren Mitarbeitern glaubwürdig leben." Frank Hauser, Geschäftsführer beim deutschen Great Place to Work(R) Institut, erläutert die Erhebung: "Die Auszeichnung steht für eine Arbeitsplatzkultur, die in hohem Maße von Vertrauen, Stolz und Teamgeist geprägt ist. Attraktive Arbeitsbedingungen und eine förderliche Kultur der Zusammenarbeit sind ein zentraler Schlüssel für wirtschaftlichen Erfolg und die Bewältigung wichtiger Zukunftsaufgaben." Um die aus Mitarbeitersicht attraktivsten Arbeitgeber zu ermitteln, nutzt Great Place to Work zwei zentrale Instrumente. Zum einen befragt das Institut die Mitarbeiter anonym zu Arbeitsplatzthemen wie Führung, Vertrauen in der Zusammenarbeit, Identifikation, Teamgeist, berufliche Entwicklung, Vergütung, Gesundheitsförderung und Work-Life-Balance. Zum anderen bewertet es die Qualität der Maßnahmen, die ein Unternehmen in seiner Personalarbeit einsetzt, um seine Mitarbeiter zu unterstützen und zu fördern. adesso konnte seine Werte gegenüber der letzten Teilnahme vor zwei Jahren nochmal in vielen Kategorien verbessern: Besonders gut schnitt der IT-Experte in den Bereichen Teamgeist, Fairness, Respekt und Stolz ab. Ganze 100 Prozent der Mitarbeiter gaben gegenüber Great Place to Work an, dass man sich bei adesso als neuer Mitarbeiter willkommen fühlt und 99 Prozent, dass eine freundliche Arbeitsatmosphäre herrscht. 97 Prozent sagten, die Führungskräfte vertrauen auf die gute Arbeit der Mitarbeiter, ohne sie ständig zu kontrollieren. 95 Prozent gaben an, adesso sei ein "sehr guter Arbeitsplatz." Der IT-Dienstleister zählt aber nicht nur innerhalb seiner Branche zu den besten Arbeitgebern Deutschlands. Auch beim branchenübergreifenden Wettbewerb "Deutschlands beste Arbeitgeber 2018" wurde das Unternehmen ausgezeichnet. Hier belegte adesso in der Größenklasse "501 bis 2000 Mitarbeitende" bundesweit den 4. Rang. Great Place to Work(R) Great Place to Work(R) ist ein international tätiges Forschungs- und Beratungsnetzwerk, das Unternehmen in rund 50 Ländern weltweit bei der Gestaltung einer mitarbeiterorientierten Unternehmenskultur unterstützt. Im Mittelpunkt steht dabei der Aufbau von Vertrauen, Begeisterung und Teamgeist. Neben unternehmensspezifischen Analyse- und Beratungsangeboten zur Verbesserung der Arbeitsplatzqualität und Arbeitgeberattraktivität ermittelt das Institut im Rahmen überregionaler, regionaler und branchenspezifischer Arbeitgeberwettbewerbe und in Zusammenarbeit mit namhaften Partnern regelmäßig sehr gute Arbeitgeber und stellt diese der Öffentlichkeit vor. Das deutsche Great Place to Work Institut wurde 2002 gegründet und beschäftigt am Standort Köln rund 90 Mitarbeitende. Weitere Informationen: www.greatplacetowork.de - www.greatplacetowork.com adesso Group Die adesso Group ist mit über 2.600 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz 2016 von 261,0 Millionen Euro eines der größten deutschen IT-Dienstleistungsunternehmen mit hervorragender Wachstumsperspektive. An eigenen Standorten in Deutschland, Österreich, der Schweiz, der Türkei, den USA und England sowie bei zahlreichen Kunden vor Ort sorgt adesso für die Optimierung der Kerngeschäftsprozesse durch Beratung und Softwareentwicklung. Für stärker standardisierte Aufgabenstellungen bietet adesso fertige Softwareprodukte an. Die Entwicklung eigener, branchenspezifischer Produktangebote eröffnet zusätzliche Wachstums- und Ertragschancen und ist ein weiteres Kernelement der adesso-Strategie. adesso wurde 2016 und 2018 als bester IT-Arbeitgeber in Deutschland ausgezeichnet. 