Booking.com zeichnet hilfsbereite Gastgeber aus Schottland, New York und Sri Lanka aus, die Gästen ein einzigartiges Reiseerlebnis geboten haben



Was haben eine Traumhochzeit in New York, ein Wanderabenteuer in Sri Lanka und die Suche nach den eigenen Wurzeln in Schottland gemeinsam?



Bei all diesen Geschichten haben Gastgeber von Unterkünften alles dafür getan, die Reise ihrer Gäste unvergesslich zu machen. Heute teilt Booking.com, der weltweite Marktführer, der Reisende mit der größten Auswahl an unglaublichen Unterkünften zusammenbringt, die Geschichten der Gewinner des ersten Booking Hero Wettbewerbs mit der Welt.



Booking.com hat tausende von inspirierenden Beiträgen über Social Media erhalten und die drei beeindruckendsten Geschichten ausgewählt, in denen Gastgeber alles dafür getan haben, die Reise ihrer Gäste einzigartig und unvergesslich zu machen. Die Gäste wurden zurück an ihr Reiseziel geflogen, um ihre Helden zu überraschen und sich noch einmal persönlich bei ihnen zu bedanken. Das emotionale Wiedersehen der drei Gewinner wurde jeweils in einem Film festgehalten.



Ein Reisender findet zu seinen Wurzeln zurück (https://www.youtube.com/watch?v=qtQiC2CnBiA&feature=youtu.be)



Ein Wanderunfall macht aus Fremden eine Familie (https://www.youtube.com/watch?v=syDo8QjI-14&feature=youtu.be)



Der Traum einer Braut wird wahr (https://www.youtube.com/watch?v=pDKOOB8MUxs&feature=youtu.be)



"Diese rührenden Geschichten verdeutlichen, wie engagiert und leidenschaftlich unsere Partner sind und wie sie täglich alles daran setzen, unvergessliche Erfahrungen für Reisende zu kreieren," sagt Pepijn Rivers, CMO bei Booking.com. "Sie zeigen, dass es beim Reisen um mehr geht, als nur das perfekte Reiseziel oder die perfekte Unterkunft zu finden - es geht auch darum, welche Menschen man trifft und wie diese Menschen eine Reise zu einem unvergesslichen Erlebnis machen können."



