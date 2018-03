Bad Marienberg - Die Volkswagen Finanzdienstleistungen haben das Geschäftsjahr 2017 mit einem neuen Rekordergebnis abgeschlossen, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Infolge der Digitalisierung des Geschäftsmodells wird bis 2025 eine Effizienzsteigerung in Höhe von einer Milliarde Euro erzielt. "Das Jahr 2017 ist für die Volkswagen Finanzdienstleistungen sehr erfolgreich gewesen. Wir sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden", sagt Lars Henner Santelmann, Vorstandsvorsitzender der Volkswagen Financial Services AG. Frank Fiedler, Finanzvorstand der Volkswagen Financial Services AG ergänzt: "Grundlage für das gute Ergebnis waren vor allem die positive Entwicklung des Vertragsbestands sowie die unter Vorjahresniveau liegenden Refinanzierungs- und Risikokosten."

