Der Raumfahrt- und Technologiekonzern OHB SE (ISIN: DE0005936124) wird eine unveränderte Dividende in Höhe von 0,40 Euro je Aktie ausschütten. Somit ergibt sich beim derzeitigen Aktienkurs von 36,55 Euro eine aktuelle Dividendenrendite von 1,09 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 24. Mai 2018 in Bremen statt. Der Umsatz von OHB kletterte im letzten Jahr um 18,1 Prozent auf 825,9 Mio. Euro. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...