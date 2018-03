Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-03-21 / 11:48 Profitiert Börsenneuling Asmallworld AG vom aktuellen Facebook Datenskandal? Facebook (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker: FB) Asmallworld (ISIN: CH0404880129, WKN: A2JE3W, Ticker: ASWN (Schweiz), 1Q7 (Frankfurt)) Facebook in der Krise - Luxus-Netzwerk Asmallworld (ASW) profitiert mit über 50% Kursanstieg Nachdem Anfang dieser Woche bekannt wurde, dass über die britische Datenanalysefirma Cambridge Analytica Millionen von Facebook Kundendaten zweckentfremdet wurden, steckt das Social-Media-Unternehmen in der Krise. Seit Montag brach der Aktienkurs von 151 Euro auf bis zu 132 Euro um rund 13% zusammen. Ob die Krise nun schon überstanden ist wird sich zeigen. Whatsapp Mitgründer Brian Acton, der seinen Messenger für 19 Milliarden Dollar an Facebook verkaufte, forderte heute seine Follower auf Twitter dazu auf ihr Konto auf der Social-Media-Plattform zu löschen. "Es ist Zeit, löscht Facebook". Asmallworld überraschte gestern hingegen beim Börsendebüt mit einem Anstieg von 49% Die Schweizer Luxus-Plattform, die einst dem gefallenen Film-Mogul Harvey Weinstein gehörte, ging währenddessen gestern an die Schweizer Börse SIX. Vom Ausgabepreis bei 9.75 Schweizer Franken kletterte der Kurs bis zum Handelsschluss auf 14,57 Franken und schloss somit gleich 49% höher als erwartet. Heute Vormittag stieg die Aktie bereits weiter auf über 15 Franken. Asmallworld wurde 2003 gegründet und hatte zeitweise über 850.000 Mitglieder. Später wurde das Unternehmen in die Schweiz verkauft und zu einem zahlungspflichtigen Luxus und Lifestyle-Netzwerk umgebaut. Neue Mitglieder werden nur auf Empfehlung oder nach einem Bewerbungsprozess aufgenommen. Das Netzwerk gilt als exklusivstes Social-Media-Netzwerk der Welt und veranstaltet global über 1.000 Events im Jahr. Asmallworld-Aktie steigt ununterbrochen weiter Experten erwarten dass ASW durch den Börsengang ähnlich wie Facebook noch deutlich stärker wachsen wird und seine Marktposition als bekanntestes Luxus Social-Media-Netzwerk weltweit weiter ausbauen wird. ASW könnte deutlich stärker als erwartet vom Facebook Datenskandal profitieren. Die Anleger haben diese Einschätzung gestern bestätigt. Der Börsengang zählt zu den erfolgreichsten der Schweiz seit Jahren. Kursanstieg kurzfristig um mindestens 100% erwartet Wir rechnen mit einem weiteren Anstieg der ASW-Aktie auf kurzfristig mindestens 26 Schweizer Franken (22 Euro). Seit heute wird die Aktie ebenfalls an der Frankfurter Börse sowie am elektronischen Markt XETRA gehandelt. Dort steht der Aktienkurs bei rund 13 Euro. Langfristig hat die Aktie das Potential für noch deutlich höhere Kurse. Link zur ASW-Analyse: www.deutscher-investorenbrief.net/ipo [1] Disclaimer: Bitte lesen sie unseren ausführlichen Disclaimer auf unserer Webseite unter www.deutscher-investorenbrief.de/disclaimer [2]. Herausgeber dieser Pressemitteilung ist Content Professionals, Aleksandra Maria Schmider, Schöffenstr. 17, 50321 Brühl. Kontakt: info@deutscher-investorenbrief.de. Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte: Wir weisen an dieser Stelle ausdrücklich auf bestehende Interessenkonflikte hin. Content Professionals erhält für diese Veröffentlichung eine finanzielle Vergütung. Die Auftraggeber dieser Studie halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktien der Asmallworld AG und beabsichtigen, diese in unmittelbarem Zusammenhang mit dieser Veröffentlichung zu verkaufen oder jederzeit weitere Wertpapiere hinzuzukaufen. Dies begründet laut Gesetz einen Interessenskonflikt, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen. Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Content Professionals Schlagwort(e): Finanzen 2018-03-21 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 666767 2018-03-21 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=4ac072408190e60f400c612d58f43080&application_id=666767&site_id=vwd&application_name=news 2: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=d47b0774e66ca4ead831d9d3407ce5ef&application_id=666767&site_id=vwd&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

March 21, 2018 06:48 ET (10:48 GMT)