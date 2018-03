Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für London Stock Exchange von 4365 auf 4635 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Anleger seien mit Blick auf die Profitabilität (Ebitda-Marge) des britischen Börsenbetreibers im kommenden Jahr über Gebühr pessimistisch, schrieb Analyst Daniel Garrod in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Beim Clearinghaus LCH und beim Indexanbieter FTSE Russel seien die wichtigsten Wachstumstreiber weiter in Kraft./la/bek Datum der Analyse: 21.03.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0027 2018-03-21/12:18

ISIN: GB00B0SWJX34