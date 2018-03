2017 konnte der Vakuumpumpen-Hersteller bereits Rekorderlöse verbuchen. Dieser Trend soll auch im laufenden Jahr fortgesetzt werden.

Der neue Firmenlenker des Vakuumpumpen-Herstellers Pfeiffer Vacuum will die Einkaufstour seines Vorgängers fortsetzen. "Wir sind offen für Zukäufe, um das Wachstum weiter anzukurbeln", sagte der seit vier Monaten amtierende Vorstandschef Eric Taberlet am Mittwoch in einer Telefonkonferenz. Im vergangenen Jahr hatten die Hessen den US-Konkurrenten Nor-Cal für 68 Millionen Dollar übernommen. Der Zukauf sorgte für Rückenwind: Pfeiffer verbuchte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...