Der Mannheimer Schmierstoffproduzent Fuchs Petrolub will weiter viel Geld investieren. Dafür plant der Vorstand mit einem Rekord-Budget.

Der Schmierstoffproduzent Fuchs Petrolub will die Investitionen in den kommenden Jahren auf hohem Niveau halten. Das für 2018 geplante Budget von 140 Millionen Euro sei ein Rekordwert in der Firmengeschichte, sagte Vorstandschef Stefan Fuchs am Mittwoch in Mannheim.

Auch in den kommenden drei Jahren seien jeweils mehr als 100 Millionen Euro geplant, so dass der MDax-Konzern von 2016 bis 2021 rund 700 Millionen Euro in neue Werke und Produkte stecke. "Das ist ein Riesenbetrag", betonte Fuchs. Stärker wachsen will der Spezialist für Öle und Fette so vor allem in China und ...

