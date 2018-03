Block.one, der Entwickler der führenden Blockchain-Software EOS.IO, und FinLab AG (ISIN: DE0001218063), einer der ersten und größten Company Builder und

Investoren in Europa mit Fokus auf Financial Services Technologies, geben heute die Unterzeichnung einer Absichtserklärung zur Gründung und Kapitalisierung eines neuen Fonds in Höhe von 100 Millionen US-Dollar (81 Millionen Euro) bekannt, der strategische Investitionen in ganz Europa in Projekte, die auf der Open-Source-Blockchain-Software EOS.IO aufbauen, tätigen wird.

"Die Blockchain-Software EOS.IO mit ihrem DPOS-Ansatz (Delegated Proof of Stake) hat gezeigt, dass durch sie die Geschwindigkeit und Ausfallsicherheit, mit der Blockchain-Netzwerke arbeiten und skalieren, erheblich verbessert wurde", sagt Stefan Schütze, Mitglied des Vorstands von FinLab. "FinLab ist hoch erfreut, mit dem Unternehmen, das hinter dieser grundlegenden ...

