Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Puma SE nach einer Veranstaltung mit Investoren von 410 auf 515 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dort habe der Sportartikelhersteller die noch unerschlossenen Wachstums- und Margenpotenziale bekräftigt, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Veranstaltung habe sie dazu veranlasst, ihre Annahmen zu Umsatz und Margen zu erhöhen. Das aber dürfte erst der Anfang positiver Überraschungen von Puma sein. Die Abspaltung von Kering Mitte Mai sei ein guter Zeitpunkt, in die beeindruckenden Wachstumspotenziale von Puma zu investieren./bek/la Datum der Analyse: 20.03.2018 dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0006969603

AXC0192 2018-03-21/13:20