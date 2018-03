Stockholm - Der am 13. März 2008 aufgelegte Nordea 1 - Global Climate and Environment Fonds (ISIN LU0348926287/ WKN A0NEG2, Anlageklasse BP-EUR) zelebriert diesen Monat sein zehnjähriges Bestehen, so Nordea Asset Management in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...