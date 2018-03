Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sieht die deutsche Wirtschaft in Zeiten von Digitalisierung und Globalisierung vor großen Veränderungen. Zwar gehe es der deutschen Wirtschaft derzeit gut, sagte Merkel am Mittwoch im Bundestag in der ersten Regierungserklärung ihrer vierten Amtszeit. Es sei aber nicht garantiert, dass Deutschland in fünf oder zehn Jahren wirtschaftlich so gut dastehe wie heute. Die Rahmenbedingungen der Wirtschaft hätten sich rasant verändert.

Die Wirtschaft sei weltweit eng miteinander verflochten, die Welt ändere sich "epochal". Das betreffe auch die deutschen Leitindustrien Auto, Pharma oder Maschinenbau. "Fehler" in einzelnen Branchen könnten sehr schnell zu "systemischen Problemen" werden. Merkel erinnerte an das Beispiel Nokia , dem einstigen Weltmarktführer bei Handys, der den Trend zu Smartphones verpasst hatte und heute in der Branche keine Rolle mehr spielt.

Merkel verwies auch auf den Fachkräftemangel bei Unternehmen und auf das geplante Fachkräfte-Zuwanderungsgesetz. Außerdem müssten Langzeitarbeitlose besser gefördert werden. Merkel kündigte wie im Koalitionsvertrag angekündigt zudem einen Pakt für Berufsbildung an. Die Berufsschulen seien nun "auch einmal dran"./hoe/DP/jha

