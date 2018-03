IVU AG erzielt Rekordergebnis in 2017 - Ausschüttung einer Dividende vorgeschlagen DGAP-Ad-hoc: IVU Traffic Technologies AG / Schlagwort(e): Ausschüttungen/Dividende IVU AG erzielt Rekordergebnis in 2017 - Ausschüttung einer Dividende vorgeschlagen 21.03.2018 / 14:24 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Ad-hoc-Meldung nach Art. 17 MAR IVU Traffic Technologies AG ISIN DE0007448508 Zulassung: Frankfurter Wertpapierbörse im geregelten Handel (Prime Standard) Berlin, 21. März 2018 IVU AG erzielt Rekordergebnis in 2017 Ausschüttung einer Dividende vorgeschlagen Die IVU Traffic Technologies AG wächst weiter und ist so profitabel wie nie. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte der Konzern ein Rekordergebnis: Der Umsatz steigt um 19 % auf 71,1 Mio. EUR und das Rohergebnis um 11 % auf 47,7 Mio. EUR, besonders erfreulich legt das Betriebsergebnis (EBIT) auf 6,1 Mio. EUR zu. Entsprechend einem heutigen Aufsichtsratsbeschluss werden Aufsichtsrat und Vorstand der IVU-Hauptversammlung in diesem Jahr eine Dividendenzahlung von 0,10 EUR pro Aktie vorschlagen. Der vollständige Geschäftsbericht 2017 kann unter www.ivu.de abgerufen werden. Kontakt: Dr. Stefan Steck Investor Relations IVU Traffic Technologies AG Bundesallee 88, 12161 Berlin Telefon +49.30.85906-0 ir@ivu.de www.ivu.de 21.03.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: IVU Traffic Technologies AG Bundesallee 88 12161 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 85906-0 Fax: +49 (0)30 85906-111 E-Mail: kontakt@ivu.de Internet: www.ivu.de ISIN: DE0007448508 WKN: 744850 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 666865 21.03.2018 CET/CEST

