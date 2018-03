Das Medizintechnikunternehmen Eckert & Ziegler AG (ISIN: DE0005659700) will den Aktionären eine Dividende in Höhe von 0,80 Euro pro Aktie ausbezahlen. Im Vorjahr erhielten die Anteilsinhaber neben der regulären Dividende von 0,60 Euro eine einmalige Sonderdividende in Höhe von 10 Prozent der Normaldividende anlässlich des 25-jährigen Bestehens der Gruppe. Im Vergleich zum letzten Jahr (Normaldividende) wird die Dividende damit um ...

