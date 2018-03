Die Commerzbank hat die Einstufung für SAF-Holland nach endgültigen Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Die Geschäftsdynamik des Lkw-Zulieferers in den USA dürfte sich bald in Form von Gewinnen niederschlagen, schrieb Analystin Yasmin Steilen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings sei der Verlust auf operativer Ebene im Amerika-Geschäft 2017 eine klare Enttäuschung gewesen./ck/gl Datum der Analyse: 21.03.2018

