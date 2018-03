Das Analysehaus Independent Research hat die Einstufung für Stada nach Wirksamwerden des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags mit Nidda Healthcare auf "Halten" mit einem Kursziel von 89 Euro belassen. Damit beginne die zweimonatige Frist für die noch außenstehenden Stada-Aktionäre, ihre Papiere zu 74,40 Euro in bar anzudienen, schrieb Analyst Bernhard Weininger in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Anleger, die nicht andienen, erhalten für die Dauer des Vertrages eine jährliche Ausgleichszahlung von 3,82 Euro je Anteil. Diese "Garantie-Dividende" hält der Experte für attraktiv./ag/gl Datum der Analyse: 21.03.2018

ISIN: DE0007251803