Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Merck KGaA auf "Outperform" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Die Produktpalette des Chemie- und Pharmakonzerns werde oft unterschätzt, schrieb Analyst Wimal Kapadia in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er halte das Medikament Tepotinib gegen Lungen- und Leberkrebs für am interessantesten. In den kommenden 12 bis 18 Monaten werde es Nachrichten zur Weiterentwicklung geben, die Investoren von den Fähigkeiten von Merck überzeugen könnten./bek/la Datum der Analyse: 21.03.2018

ISIN: DE0006599905