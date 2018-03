Die NordLB hat das Kursziel für Fraport nach Zahlen von 75 auf 85 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Flughafenbetreiber habe sich 2017 sehr dynamisch entwickelt, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der starke Expansionskurs sei strategisch sinnvoll, wenn auch mit Blick auf die dadurch zu erwartende Verschuldung ambitioniert. Der Ausblick sei am Markt zwar mit etwas Enttäuschung aufgenommen worden, habe seine Erwartungen aber etwas übertroffen./gl/ajx Datum der Analyse: 21.03.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0051 2018-03-21/15:07

ISIN: DE0005773303