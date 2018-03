Der Datenskandal bei Facebook lässt die Aktie einbrechen. Innerhalb von zwei Tagen wurden fast 60 Milliarden US-Dollar verbrannt, so Bloomberg. Facebook sieht sich jedoch selbst als Opfer. Aktionäre verklagen unterdessen das Unternehmen und der Präsident des Europäischen Parlaments stell Mark Zuckerberg ein. Wie bereits Anfang der Woche bekannt wurde, ist Facebook Inc in einen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...