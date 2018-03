Unterföhring (ots) -



Erfahrung, Kompetenz, Benzin im Blut: Andrea Kaiser, Matthias Killing und Edgar Mielke gehen für "ran racing" in die DTM-Saison 2018. Das Trio präsentiert die Live-Berichterstattung von den Rennen der populären Automobilsportserie exklusiv in SAT.1. Andrea Kaiser (36) und Matthias Killing (38) moderieren die Vor- wie Nachberichterstattung und führen die Interviews mit Fahrern, Team- und Sportchefs. Edgar Mielke (55) ist als Kommentator im Einsatz und analysiert das Renngeschehen.



"ran"-Sportchef Alexander Rösner: "Das 'ran racing'-Team für die SAT.1-Übertragungen der DTM ist jetzt komplett. Unser renommiertes Moderatoren-Duo Andrea Kaiser und Matthias Killing sowie 'Neuzugang' Edgar Mielke sind eine sehr gute Mischung aus Erfahrung, Kompetenz, Leidenschaft und der nötigen Portion Benzin im Blut. Andrea Kaiser ist seit Jahren tief in der Motorsportszene verwurzelt und eine ausgemachte Motorsportexpertin. Edgar Mielke ist für seine emotionalen und mitreißenden Kommentare ebenso bekannt wie beliebt. Es kann also losgehen."



Der Startschuss für die DTM in SAT.1 fällt am Samstag, 5. Mai 2018, um 13:00 Uhr. Zu dieser einheitlichen Startzeit beginnen alle Live-Übertragungen der Saison. Ausnahmen sind die Rennen in Brands Hatch, Misano sowie der Finallauf auf dem Hockenheimring. Die DTM-Saison 2018 umfasst insgesamt 20 Rennen an zehn Wochenenden, jeweils samstags und sonntags. Die Qualifyings gibt es im Live-Stream auf ran.de und via "ran"-App zu sehen.



