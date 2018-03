Victoria Real AG: Strategische Neuausrichtung der Victoria Real AG (zukünftig Black Pearl Digital AG) durch die Hauptversammlung bestätigt DGAP-News: Victoria Real AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Strategische Unternehmensentscheidung Victoria Real AG: Strategische Neuausrichtung der Victoria Real AG (zukünftig Black Pearl Digital AG) durch die Hauptversammlung bestätigt 21.03.2018 / 15:39 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. München, 21.03.2018 - Auf der ordentlichen Hauptversammlung der Victoria Real AG (zukünftig Black Pearl Digital AG - ISIN: DE000A2BPK34) am heutigen Tag wurden alle Tagesordnungspunkte von den anwesenden Aktionären einstimmig angenommen. Neben der Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, der Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat und der Wahl des Abschlussprüfers wurde insbesondere die Umfirmierung der Victoria Real AG in Black Pearl Digital AG, die Änderung des Unternehmensgegenstandes und die Schaffung eines Bedingten Kapitals beschlossen. Über die Victoria Real AG (zukünftig Black Pearl Digital AG) Die Black Pearl Digital AG ist eine Beratungs- und Beteiligungsgesellschaft im Bereich wachstumsstarker Technologieunternehmen. Dabei fokussiert das Unternehmen auf die zukunftsträchtigen Bereiche "Digital Transformation", "Fintech" und "Digital Assets". Ziel der Black Pearl Digital AG ist es, die betreuten Portfoliounternehmen neben der reinen Bereitstellung von Finanzierungsmitteln auch operativ, insbesondere bei der Umsetzung von strategischen und finanzorientierten Themen, tatkräftig zu unterstützen. Kontakt: Victoria Real AG (zukünftig Black Pearl Digital AG) Investor Relations Dessauerstr. 6 80992 München E-Mail: ir@victoria-real.com 21.03.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Victoria Real AG Dessauer Str. 6 80992 München Deutschland ISIN: DE000A2BPK34 WKN: A2BPK3 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf Ende der Mitteilung DGAP News-Service 666979 21.03.2018

ISIN DE000A2BPK34

AXC0250 2018-03-21/15:39