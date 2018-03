Der Markt blickt heute auf den Zinsentscheid der amerikanischen Notenbank. Gestern ging er Dow Jones mit Zugewinnen von knapp 0,5 Prozent aus dem Handel. Wie er heute startet, erfahren Sie hier von Marco Uome. Außerdem gibt Johanna Claar, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.