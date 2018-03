Aus unserem neuen Börsenbrief: http://www.boerse-social.com/gabb . Und dann noch was Seltsames, aber Positives: Warum steigen FACC und AT&S gestern just am Tag 2 ihrer ATX-Präsenz um 7 bzw. 6 Prozent? War das vielleicht ein grosser Käufer? Hat ein ETF was vergessen bei der Umstellung? Bei haben auch mit "Tower" einen neuen Market Maker. Keine Ahnung, jedenfalls ein irrer Paarlauf der beiden Neulinge. Aber sehen Sie selbst und da geht es bizarrerweise auch um das exakt gleiche Kursniveau (zB gestern Schlusskurs). Und die heutigen Indikationen zeigen weiteren Paarlauf an. 16. März: AT&S 23,70, FACC 23,20 (mit Schlusskursen in den ATX)19. März: AT&S 22,85, FACC 22,65 (Tag 1 im ATX)20. März: AT&S 24,25, FACC 24,25 (Tag 2 im ATX)21. März...

Den vollständigen Artikel lesen ...