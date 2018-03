Liebe Trader,

Der Autobauer BMW hat am Mittwoche Zahlen vorgelegt, doch gleichzeitig hat die Staatsanwaltschaft München den Automobilhersteller wegen einer unzulässigen Software zum Abschalten der Diesel-Abgasreinigung ins Visier genommen. Doch Investoren zeigten sich zunächst noch unbeeindruckt von den Durchsuchungen der Geschäftsräume, am Nachmittag schmolzen die Tagesgewinne allerdings wieder dahin.

Aus technischer Sicht konnte das Wertpapier von BMW in diesem Jahr zwar ein Rekordhoch bei 97,50 Euro aufstellen, anschließend aber brach die Aktie um über 16 Prozent zusammen und markierte ein Verlaufstief bei 81,82 Euro Anfang dieses Monats. Der anfängliche Schock verflog zuletzt wieder und erlaubte es dem Wertpapier an die 200-Tage-Durchschnittslinie um 86,11 Euro anzusteigen. Im heutigen Handel ist der Wert kurzzeitig darüber ausgebrochen und könnte hierdurch ein kurzfristiges Kaufsignal auf der Oberseite aufstellen. Doch die Risiken bleiben wegen der anhaltenden Spannungen um Diesel-Gate weiter hoch, nur risikofreudige Anleger sollten sich an das Papier herantrauen.

Long-Chance:

Aufgrund der anhaltend hohen Volatilität lohnt ein Long-Investment in das Wertpapier von BMW erst oberhalb der 50-Tage-Durchschnittslinie von aktuell 86,95 Euro. Der Zielbereich wird zunächst um 90,68 Euro festgelegt, darüber könnte sogar ein Kursanstieg an 94,00 Euro gelingen und Anlegern eine schöne Rendite bescheren. Doch die Risiken bleiben nach wie vor hoch, sodass eine sinnvolle Verlustbegrenzung knapp unterhalb der Marke von 84,40 Euro anzusetzen ist. Ein Kursrutsch unter dieses Niveau offenbart hingegen kurzzeitige Schwäche und könnte noch einmal an die Märztiefs von 81,82 Euro abwärts führen. Ob dann aber nicht noch weitere Verluste folgen, sollte zunächst abgewartet werden.

________________________________________________________________________

Einstieg per Stop-Buy-Order: 87,00 Euro

Kursziel: 90,68 / 94,00 Euro

Stop: < 84,40 Euro

Risikogröße pro CFD: 2,60 Euro

Zeithorizont: 2 - 5 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



BMW AG; Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 86,07 Euro; 15:35 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

