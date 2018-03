Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Aixtron nach dem Kapitalmarkttag auf "Sell" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Der Spezialanlagenbauer dürfte mit dem Wachstum 2018 das obere Ende der Zielspanne erreichen und auch in den kommenden Jahren weiter wachsen, schrieb Analyst Malte Schaumann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die ambitionierte Bewertung preise Umsatz- und Gewinnsteigerungen aber schon ein./ag/bek Datum der Analyse: 21.03.2018

