New York - Klondex Mines-Aktienanalyse des Analysten Heiko Ihle von H.C. Wainwright & Co.: Im Rahmen einer Aktienanalyse äußert Heiko Ihle, Analyst bei H.C. Wainwright & Co., im Hinblick auf die Aktien des Gold- und Silberproduzenten Klondex Mines Ltd. (ISIN: CA4986961031, WKN: 727231, Ticker-Symbol: 32K, TSE-Symbol: KDX) nur noch die Erwartung einer neutralen Kursentwicklung.

Den vollständigen Artikel lesen ...