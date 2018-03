Das sieht sehr nach einer Toppbildung aus, was die marktenge MediGene-Aktie (ISIN: DE000A1X3W00) da gerade zeigt. Kippt diese Rallye, könnte die Aktie sofort an die Supportzone 14,88/15,24 Euro rutschen - und hält die nicht, wäre ein Test des mittelfristigen Aufwärtstrends bei 12,60 Euro nebst der bei 12,90 Euro verlaufenden 200-Tage-Linie das nächste Ziel. Und der Chart zeigt schon: Bei dieser Aktie kann so etwas schnell gehen. Die Alternative: Ein umgehender Aufwärtsimpuls, der die Aktie mit Schlusskursen klar über der aktuell bei 17,55 Euro verlaufenden 20-Tage-Linie aus der Gefahrenzone katapultiert und dadurch den Weg nach oben wieder frei räumt. Welches Szenario wird greifen?

