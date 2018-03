FMW-Redaktion

Die Deutsche Bank-Aktie rauscht heute Nachmittag in den Keller. Es ist heute ein Tagesverlust von 6%. So kerzengerade abwärts ging es aber erst ab 13:30 Uhr. Damit erreicht die Aktie mit derzeit 11,89 Euro den tiefsten Stand seit November 2016. Was ist passiert?

Deutsche Bank Finanzvorstand James von Moltke sprach heute bei einer Investorenkonferenz in London. Als wäre das kein Thema für die breite Öffentlichkeit, wurde halt eben dort verkündet, dass man die Zeichnungsspanne der bevorstehenden DWS-Aktienemission leicht nach unten korrigiert, von bislang 30-36 Euro auf jetzt 32-33 Euro. Das ist mehr als schwach.

So eine ...

