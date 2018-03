D-W-H Deutsche Werte Holding AG: DGAP-Ad-hoc: D-W-H Deutsche Werte Holding AG / Schlagwort(e): Zulassungsantrag D-W-H Deutsche Werte Holding AG: 21.03.2018 / 16:19 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. D-W-H Deutsche Werte Holding AG Insiderinformation nach § 17 MAR Marktsegmentwechsel an der Wiener Börse: mid-market Die D-W-H Deutsche Werte Holding AG plant den Wechsel in das Marktsegment mid-market der Wiener Börse. Der Vorstand hat den Wechsel des Börsensegments vom Dritten Markt an der Wiener Börse in das nächsthöchere Segment, dem mid-market der Wiener Börse, mit einem höheren Transparenzgrad beschlossen. Um den Wechsel einzuleiten, hat die D-W-H Deutsche Werte Holding AG einen Antrag auf Aufnahme der Aktien zum mid-market der Wiener Börse gestellt. Die Gesellschaft erwartet, dass der Segmentwechsel noch im April 2018 stattfinden wird. Berlin, 21. März 2018 Daniel Eric Joerin Vorstand Kontakt/Impressum: D-W-H Deutsche Werte Holding AG Hubertusallee 42-44 D-14193 Berlin Telefon: +49(30)12089521-0 Telefax: +49(30)12089521-9 E-Mail: press@dwhag.de Webseite: www.dwhag.de Vorstand: Daniel Eric Joerin Aufsichtsratsvorsitzender: Björn Schillberg Kapitalgesellschaft mit Sitz in Berlin | Amtsgericht Charlottenburg | HRB 109786 B über die D-W-H Deutsche Werte Holding AG: Die börsennotierte D-W-H Deutsche Werte Holding AG hat sich mit ihren Organen die Investition in reale Werte zum Ziel gesetzt. Die Investments erfolgen im Hinblick auf die nachhaltige Entwicklung primär in - Immobilien in gefragten Lagen, - Beteiligungen an mittelständischen Unternehmen mit Entwicklungspotenzial an rechtssichern Standorten und - Rohstoffe, die unabdingbar für unsere technologisch entwickelte Welt geworden sind. Dem zugrunde liegt die Vorstellung, dass eine leistungsfähige Gesellschaft nur durch das gleichzeitige und gleichberechtigte Umsetzen von umweltbezogenen, wirtschaftlichen und sozialen Zielen erreicht werden kann. 21.03.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: D-W-H Deutsche Werte Holding AG Hubertusallee 42-44 14193 Berlin Deutschland Telefon: 030 12089521-0 Fax: 030 12089521-9 E-Mail: press@dwhag.de Internet: - ISIN: DE000A0B6NF2 WKN: A0B6NF Börsen: Freiverkehr in Hamburg; London, Wien (Dritter Markt (MTF) / Third Market (MTF)) Ende der Mitteilung DGAP News-Service 666989 21.03.2018 CET/CEST

