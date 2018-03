Erstmals seit Bildung der neuen Bundesregierung ist am Mittwoch der Aufsichtsrat der bundeseigenen Deutschen Bahn zusammengekommen. In der Sitzung sollte der Vorsitzende Utz-Hellmuth Felcht verabschiedet werden, der sein Amt Ende dieses Monats aufgibt. Felcht hatte seinen Rücktritt im November nach Kritik an seiner Amtsführung angekündigt. Als Nachfolger ist der bisherige Verkehrsstaatssekretär Michael Odenwald (CDU) vorgesehen, wie am Dienstag aus Regierungskreisen bekannt geworden war. Odenwald soll aber erst im April in einer Sondersitzung des Aufsichtsrats gewählt werden. An diesem Donnerstag legt der Bahn-Vorstand die Konzernbilanz für 2017 vor./brd/DP/mis

AXC0265 2018-03-21/16:25