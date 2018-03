Vivendi verkauft seine Anteile an dem Spieleentwickler Ubisoft. Das Geschäft bringt dem französischen Medienkonzern einen Milliardengewinn.

Der französische Medienkonzern Vivendi hat sein Abenteuer Ubisoft mit einem dicken Gewinn beendet. Der Konzern schlug seine 27,3-prozentige Beteiligung an dem Spieleentwickler für rund zwei Milliarden Euro los, wie er am Mittwoch in Paris mitteilte. Vivendi hatte die Anteile in den vergangenen drei Jahren für insgesamt knapp 800 Millionen Euro gekauft - ...

Den vollständigen Artikel lesen ...