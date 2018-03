Dürr beabsichtigt Begebung von Gratisaktien DGAP-Ad-hoc: Dürr Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Sonstiges/Kapitalerhöhung Dürr beabsichtigt Begebung von Gratisaktien 21.03.2018 / 16:54 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Dürr beabsichtigt Begebung von Gratisaktien Dürr AG - WKN 556520 / ISIN DE0005565204 Bietigheim-Bissingen, 21. März 2018 - Die Dürr AG schlägt ihren Aktionären die Ausgabe von Gratisaktien im Verhältnis von 1:1 vor. Durch diese Maßnahme soll die Dürr-Aktie liquider und für Investoren noch attraktiver werden. Ein entsprechender Beschlussvorschlag wird der Hauptversammlung am 9. Mai 2018 vorgelegt. Er sieht vor, das Grundkapital der Gesellschaft von derzeit 88,6 Mio. EUR durch Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln auf 177,2 Mio. EUR zu verdoppeln, dabei sollen offene Rücklagen in Grundkapital gewandelt werden. Das gesamte Eigenkapital in Höhe von 903,7 Mio. EUR (per 31.12.2017) wird dadurch nicht verändert. Durch die Ausgabe der Gratisaktien erhält jeder Aktionär die Anzahl der von ihm gehaltenen Aktien nochmals zusätzlich in sein Depot gebucht. Der Beteiligungsanteil jedes Aktionärs bleibt unverändert. Die neuen Aktien sind rückwirkend ab dem 1. Januar 2018 gewinnberechtigt. Kontakt: Dürr AG Günter Dielmann/Mathias Christen Corporate Communications & Investor Relations Tel +49 7142 78-1785/-1381 Fax +49 7142 78-1716 E-Mail corpcom@durr.com 21.03.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Dürr Aktiengesellschaft Carl-Benz-Str. 34 74321 Bietigheim-Bissingen Deutschland Telefon: 07142 78-0 Fax: 07142 78-1716 E-Mail: corpcom@durr.com Internet: www.durr.com ISIN: DE0005565204, XS1048589458 WKN: 556520, A1YC44 Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 666647 21.03.2018 CET/CEST

