"Ende 2019 wollen wir an die Börse gehen", sagte der Chef und Firmengründer der in Saint-Sulpice bei Lausanne beheimateten Firma, Jurgi Camblong, im Interview mit der "Handelszeitung" (Vorabdruck der Ausgabe vom 22.03.). Die Basis für einen Börsengang sei gelegt, so Camblong weiter. Seit März erhalte Sophia Genetics Gen-Daten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...